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АНАЛІТИКА

Україна отримала всю необхідну зброю для успішного контрнаступу, - Блінкен

 

Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

"За моїми власними оцінками, у них (ЗСУ, - ред.) є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені Росією протягом останніх 14 місяців", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку військових.

"Це гарантія того, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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