«Сталевий фронт» передав нацгвардійцям техніку для наступу на 10 млн гривень

Новостворений підрозділ Гвардії наступу Національної гвардії України отримав від "Метінвесту" техніку для наступу на 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

До складу допомоги увійшли: 20 приладів нічного бачення, 7 дальномірів, 30 колліматорних голографічних прицілів та збільшувачів-магніфаєрів до них, 10 біноклів Schteiner, 7 квадрокоптерів DJI MAVIC 3Т та FMC, а також автономні зарядні станції EcoFlow, супутникові модеми Starlink та інше.

Для підвищення мобільності підрозділу передали транспорт: бус та пікап.

Вартість техніки - понад 10 мільйонів гривень.

"Постачання високопрофесійної військової техніки потребує погодження документів дозвільного характеру для переміщення техніки через кордон, контроль за логістикою та передачею пристроїв кінцевому користувачу. З виконанням кожного нового запиту військових, ми все ретельніше оцінюємо потреби та якість техніки, все задля підвищення ефективності волонтерства та благодійності. Ми стараємося задовольняти специфічні потреби військових, де в силу складності централізованого постачання допомога потрібна найбільше", - коментує старший менеджер Управління злиття та поглинання проектного офісу компанії Олександр Куль.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива підприємств Ріната Ахметова, що об'єднує усю їхню мілітарну допомогу.

Компанії передали захисникам вже понад 200 тисяч бронежилетів, та понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

Загалом Ахметов спрямував на військові та гуманітарні цілі понад 5 млрд грн.

