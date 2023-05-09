Фінансові новини
- |
- 09.05.23
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент підтримав розгляд рішення про боєприпаси для України за прискореною процедурою
16:52 09.05.2023 |
Європарламент підтримав пропозицію про застосування прискореної процедури у розгляді рішення про нарощування виробництва боєприпасів для допомоги Україні.
Як пише "Європейська правда", про це оголосила представниця Європейської народної партії, євродепутатка Єва Мейдел.
"Ініціатива ЄНП щодо застосування прискореної процедури для пришвидшення розгляду Акту щодо підтримки виробництва боєприпасів підтримана переважною більшістю. Це сильний сигнал у День Європи. Підтримка ЄС європейської свободи та безпеки має бути непохитною", - заявила вона у своєму Twitter.
Як повідомляли, раніше лідер ЄНП Манфред Вебер звертався до президентки Європарламенту з відповідною ініціативою.
Він пропонує, щоб остаточне голосування щодо ухвалення законопроєкту призначили на сесії наприкінці травня.
Нагадаємо, минулого тижня країни ЄС також досягли домовленості про підходи до спільної закупівлі боєприпасів для України на один мільярд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Сталевий фронт» передав нацгвардійцям техніку для наступу на 10 млн гривень
|Європарламент підтримав розгляд рішення про боєприпаси для України за прискореною процедурою
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Україна і ЄС анонсували спільну платформу щодо експорту агропродукції
|Голову Мінфіну запросили взяти участь у фінансовому саміті G7
Бізнес
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
|Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки
|Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи