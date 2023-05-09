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АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав розгляд рішення про боєприпаси для України за прискореною процедурою

 

Європарламент підтримав пропозицію про застосування прискореної процедури у розгляді рішення про нарощування виробництва боєприпасів для допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила представниця Європейської народної партії, євродепутатка Єва Мейдел.

"Ініціатива ЄНП щодо застосування прискореної процедури для пришвидшення розгляду Акту щодо підтримки виробництва боєприпасів підтримана переважною більшістю. Це сильний сигнал у День Європи. Підтримка ЄС європейської свободи та безпеки має бути непохитною", - заявила вона у своєму Twitter.

Як повідомляли, раніше лідер ЄНП Манфред Вебер звертався до президентки Європарламенту з відповідною ініціативою.

Він пропонує, щоб остаточне голосування щодо ухвалення законопроєкту призначили на сесії наприкінці травня.

Нагадаємо, минулого тижня країни ЄС також досягли домовленості про підходи до спільної закупівлі боєприпасів для України на один мільярд євро.

 

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