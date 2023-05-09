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АНАЛІТИКА

Україна і ЄС анонсували спільну платформу щодо експорту агропродукції

 

Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили про наміри створити спільну з ЄС координаційну групу для того, щоб вирішувати проблемні питання, пов'язані з експортом української сільськогосподарської продукції.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це президент заявив на спільному з президенткою Єврокомісії брифінгу у Києві.

Зеленський зауважив, що Україна розраховує на солідарність країн-сусідів з огляду на надзвичайні виклики, з якими їй доводиться мати справу.

"Жорсткі, навіть жорстокі як на час війни протекціоністські заходи наших сусідів не можуть не розчаровувати, м'яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише посилює можливості агресора", - заявив Зеленський.

"Ми пропонуємо започаткувати координаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною. Ми очікуємо від ЄС сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше усіх обмежень - якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є.

Ми зможемо знайти оптимальні та справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи в цілому, так і українців, які страждають, на додачу до всього, ще й від застосованих щодо нас експортних обмежень", - сказав Володимир Зеленський.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ситуація з українським експортом потребує термінового рішення. "Нагальний пріоритет зараз у тому, щоб імпорт зерна продовжувався постійно і за найменших можливих витрат. Це вимагає тісної співпраці різних сторін. Для цього ми створимо координаційну платформу, щоб зробити "шляхи солідарності" повністю функціонуючими", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія ввела заборону на імпорт низки сільськогосподарських товарів з України до п'яти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії, зі збереженням їх транзиту.

Заборона діятиме до 5 червня, проте можливе її продовження.
Ключові теги: ЄС
 

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