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Президентка Єврокомісії розповіла, що міститься в 11-му пакеті санкцій проти РФ
13:44 09.05.2023 |
Європейська комісія в 11-му пакеті російських санкцій пропонує додати нові обмеження на імпорт та посилити відповідальність за обхід санкцій.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Києві.
За словами фон дер Ляєн, новий пакет санкцій проти РФ містить три основні елементи.
"По-перше, ми відточуємо вже чинні обмеження, і ми додаємо більше видів товарів до заборони на імпорт, зокрема, новітні технології або запчастини для літаків, які йдуть до третіх країн і потім в Росію", - сказала вона.
Другий елемент - це нові інструменти, щоб завадити обходу санкцій. "Якщо ми бачимо, що європейські товари ідуть до третіх країн і потім опиняються у Росії, Комісія може запропонувати країнам-членам ввести санкції проти експорту цих товарів", - пояснила фон дер Ляєн.
І по-третє, Єврокомісія пропонує заборонити тіньові організації з РФ і третіх країн, які навмисно порушують санкції.
"Ми продовжуємо робити все від нас залежне, щоб зупинити військову машину Путіна. Наші санкції працюють. Наприклад, ми зменшили наш імпорт з Росії приблизно на дві третини. Це величезний удар по доходах Росії. Ми вже змусили Кремль заплатити високу ціну, запровадивши 10 пакетів санкцій. Комісія затвердила пропозиції для 11-го пакету, який буде зосереджений на недопущенні обходу обмежень. Ми працюємо в цьому питанні з партнерами, в тому числі країнами G7", - додала фон дер Ляєн.
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