У День Європи в Єврокомісії поруч з прапорами ЄС підняли стяг України

Біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter-акаунті Європейська комісія повідомила, що "сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи".

"Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом", - йдеться у повідомленні комісії.

У ЄК додали, що Європа була поруч з Україною, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. "Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно", - запевнили у комісії, додавши відео підняття прапора України.

Як відомо, цьогоріч Україна вперше 9 травня відзначає День Європи синхронно з Європейським Союзом. Такий указ напередодні видав президент Володимир Зеленський.

День Європи - свято Євросоюзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об'єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.

Дотепер в Україні це свято припадало на третю суботу травня. Рівно два десятиріччя тому, навесні 2003 року, таке рішення ухвалив президент Леонід Кучма, що побоювався розлютити проросійську п'яту колону у разі, якби датою святкування стало "європейське" 9 травня.