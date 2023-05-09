Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У День Європи в Єврокомісії поруч з прапорами ЄС підняли стяг України

 

Біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter-акаунті Європейська комісія повідомила, що "сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи".

"Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом", - йдеться у повідомленні комісії.

У ЄК додали, що Європа була поруч з Україною, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. "Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно", - запевнили у комісії, додавши відео підняття прапора України.

Як відомо, цьогоріч Україна вперше 9 травня відзначає День Європи синхронно з Європейським Союзом. Такий указ напередодні видав президент Володимир Зеленський.

День Європи - свято Євросоюзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об'єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.

Дотепер в Україні це свято припадало на третю суботу травня. Рівно два десятиріччя тому, навесні 2003 року, таке рішення ухвалив президент Леонід Кучма, що побоювався розлютити проросійську п'яту колону у разі, якби датою святкування стало "європейське" 9 травня.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3480
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2827  0,03 0,07 37,8247  0,00 0,00
EUR 40,7833  0,02 0,04 41,6537  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес