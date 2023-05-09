ВАКС дозволив конфіскацію активів гауляйтера Херсонщини Сальдо

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи колишнього депутата Верховної Ради та мера Херсона Володимира Сальдо, проти якого запроваджено санкції за колабораціонізм. Своє рішення суд оголосив у вівторок вранці.

Серед конфіскованого:

→ кілька земельних ділянок в Херсонській області;

→ готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;

→ апартаменти на 304,2 кв. м у Ялті;

→ два паркомісця в Ореанді (Ялта);

→ триповерхова будівля у Херсоні на 2143,3 кв. м;

→ будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;

→ три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;

→ автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Також у Сальдо конфіскували частки у двох компаніях, записаних на його дружину:

→ 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний карʼєр у Житомирській області)

→ 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія).

Суд відмовився конфіскувати майно, яке записано на доньку Сальдо:

→ 55% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів та СТО у Херсоні);

→ 40% ТОВ "Конко" (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку).

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з моменту його проголошення.