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ВАКС дозволив конфіскацію активів гауляйтера Херсонщини Сальдо
11:38 09.05.2023 |
Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи колишнього депутата Верховної Ради та мера Херсона Володимира Сальдо, проти якого запроваджено санкції за колабораціонізм. Своє рішення суд оголосив у вівторок вранці.
Серед конфіскованого:
→ кілька земельних ділянок в Херсонській області;
→ готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;
→ апартаменти на 304,2 кв. м у Ялті;
→ два паркомісця в Ореанді (Ялта);
→ триповерхова будівля у Херсоні на 2143,3 кв. м;
→ будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;
→ три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;
→ автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.
Також у Сальдо конфіскували частки у двох компаніях, записаних на його дружину:
→ 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний карʼєр у Житомирській області)
→ 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія).
Суд відмовився конфіскувати майно, яке записано на доньку Сальдо:
→ 55% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів та СТО у Херсоні);
→ 40% ТОВ "Конко" (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку).
Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з моменту його проголошення.
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