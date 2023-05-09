Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВАКС дозволив конфіскацію активів гауляйтера Херсонщини Сальдо

11:38 09.05.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи колишнього депутата Верховної Ради та мера Херсона Володимира Сальдо, проти якого запроваджено санкції за колабораціонізм. Своє рішення суд оголосив у вівторок вранці.

Серед конфіскованого:

→ кілька земельних ділянок в Херсонській області;
→ готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;
→ апартаменти на 304,2 кв. м у Ялті;
→ два паркомісця в Ореанді (Ялта);
→ триповерхова будівля у Херсоні на 2143,3 кв. м;
→ будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;
→ три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;
→ автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Також у Сальдо конфіскували частки у двох компаніях, записаних на його дружину:

→ 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний карʼєр у Житомирській області)
→ 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія).

Суд відмовився конфіскувати майно, яке записано на доньку Сальдо:

→ 55% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів та СТО у Херсоні);
→ 40% ТОВ "Конко" (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку).

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з моменту його проголошення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3480
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2827  0,03 0,07 37,8247  0,00 0,00
EUR 40,7833  0,02 0,04 41,6537  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес