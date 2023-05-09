Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн приїхала до Києва

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 9 травня, приїхала до Києва, де планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Приємно повернутися до Києва. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи", - написала вона у Twitter.

Вона також привітала рішення Володимира Зеленського встановити в Україні 9 травня Днем Європи. Свій візит до Києва у цей день президентка назвала "ознакою вирішальної та дуже практичної реальності: ЄС працює рука об руку з Україною у багатьох питаннях", зазначає dpa.

Лідери обговорять допомогу і тиск на РФ

Фон дер Ляєн повідомила, що планує обговорити з президентом України широке коло питань, починаючи від постачань озброєнь і фінансової підтримки Європейського Союзу для України, до забезпечення притягнення Росії до відповідальності "за її злочин агресії". "Ми продовжуємо посилювати тиск на Росію", - наголосила вона.

У цьому контексті президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС зосереджується на забезпеченні повного виконання санкцій проти РФ і ліквідації існуючих лазівок. "Зараз увага зосереджена на суворому виконанні санкцій і вжитті заходів, щоб уникнути обходу. Ми сповнені рішучості закрити наявні лазівки. Ніхто не повинен у цьому сумніватися", - підкреслила фон дер Ляєн