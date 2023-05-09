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АНАЛІТИКА

Розбрат у МЗС: Мельник розкритикував Макеєва

 

Колишній посол України в Німеччині, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник гостро розкритикував свого наступника у Берліні Олексія Макеєва. "Розтоптавши все, що його попередник створив потом і кров'ю, пан Макєєв кинув рукавичку і мені в обличчя", - заявив Мельник в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому у вівторок, 9 травня.

Мельник звинуватив свого наступника, зокрема, в тому, що він не виконує свою роботу належним чином. "Замість того, щоб з зарозумілою роздратованістю на повне горло без упину цвірінькати, пану Макеєву слід було б більш серйозно ставитися до обґрунтованої критики з Києва, - сказав Мельник. - Йому слід підняти свій зад, нарешті заговорити на повен голос і досягти результатів у таких життєво важливих питаннях, як німецькі винищувачі і військові кораблі, а також вступ до НАТО".

Мельник назвав "помилкою, яку неможливо пробачити" те, що Макеєв утримався від традиційної церемонії покладання вінків до меморіалу в Тіргартені 8 травня. "Те, що пан Макеєв викинув у смітник давнє прохання до Бундестагу встановити в Берліні меморіал мільйонам українських жертв нацистського терору, як це зроблено для наших польських сестер і братів, є ляпасом в обличчя нашим предкам", - переконаний експосол.

Олексій Макеєв був призначений послом у Берліні в жовтні минулого року указом президента України Володимира Зеленського. До цього Мельник обіймав цю посаду протягом семи років й був відомий своїми суперечливими, часто провокаційними заявами.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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