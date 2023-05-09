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АНАЛІТИКА

Нідерланди активно обговорюють з США, Данією та Британією передачу Україні F-16, - прем'єр

 

Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США передачу Україні літаків F-16", - заявив Рютте під час візиту до Сан-Паулу.

За його словами, спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже раніше відбувалося в минулому перед постачанням в Україну гаубиць та танків Leopard 2, тому дискусія все ще продовжується.

Рютте знаходиться в Бразилії з триденним візитом у супроводі бізнес-делегації для переговорів, присвячених торгівлі та співпраці з метою сталого сільського господарства, а також переходу до альтернативної енергетики.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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