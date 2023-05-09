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Київ отримає «Абрамси» без високотехнологічних компонентів
23:30 08.05.2023 |
Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки M1 Abrams, попередньо демонтувавши з них секретні високотехнологічні компоненти, щоб ті не потрапили в розпорядження Росії. Про це у понеділок, 8 травня, повідомило видання USA Today
з посиланням на американських чиновників та військових експертів.
Якщо американський танк потрапить до рук Росії, це може надати їй можливість проводити на ньому випробування і шукати вразливі місця, пояснив у коментарі виданню Колін Сміт, експерт з питань російської армії аналітичного центру RAND Corp.
Україна отримає "Абрамси" восени
Наприкінці березня представник Пентагону Пет Райдер заявив, що США планують поставити Україні раніше обіцяні танки Abrams вже до осені. Щоб скоротити терміни поставки, Вашингтон вирішив передати Києву модифікацію танка M1A1 - замість більш сучасної M1A2, повідомив Райдер. На запитання про те, яким був би графік поставок танків модифікації M1A2, Райдер відповів, що уряд США від самого початку не орієнтувався на певні дати, припускаючи, що для відправки Abrams знадобиться більше року.
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