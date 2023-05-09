Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київ отримає «Абрамси» без високотехнологічних компонентів

 

Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки M1 Abrams, попередньо демонтувавши з них секретні високотехнологічні компоненти, щоб ті не потрапили в розпорядження Росії. Про це у понеділок, 8 травня, повідомило видання USA Today

з посиланням на американських чиновників та військових експертів.

Якщо американський танк потрапить до рук Росії, це може надати їй можливість проводити на ньому випробування і шукати вразливі місця, пояснив у коментарі виданню Колін Сміт, експерт з питань російської армії аналітичного центру RAND Corp.

Україна отримає "Абрамси" восени

Наприкінці березня представник Пентагону Пет Райдер заявив, що США планують поставити Україні раніше обіцяні танки Abrams вже до осені. Щоб скоротити терміни поставки, Вашингтон вирішив передати Києву модифікацію танка M1A1 - замість більш сучасної M1A2, повідомив Райдер. На запитання про те, яким був би графік поставок танків модифікації M1A2, Райдер відповів, що уряд США від самого початку не орієнтувався на певні дати, припускаючи, що для відправки Abrams знадобиться більше року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3480
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2550  0,04 0,12 37,8257  0,05 0,14
EUR 40,7990  0,27 0,66 41,6807  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес