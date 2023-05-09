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НАЗК удосконалить реєстр звітів політичних партій
22:15 08.05.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції планує вдосконалити реєстр звітності політичних партій POLITDATА.
"Незважаючи на те, що політичні партії вже три роки як не зобов'язані подавати фінансові звіти, спочатку через COVID-19, а потім через повномасштабне вторгнення РФ, НАЗК все одно прагне покращити цей процес. Портал POLITDATA завдяки своїй іноваційності та інклюзивності дозволив зменшити навантаження на представників партій та забезпечити відкритість даних фінансової звітності політичних партій для громадськості", - заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков під час зустрічі з головним виконавчим директором Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) Ентоні Бенбері та іншими представниками IFES.
Новіков додав, що Україна вже ділиться досвідом із іншими країнами, які хочуть створити подібний інструмент.
"НАЗК вже має напрацювання, які дозволять вивести прозорість звітування політпартій на новий рівень", - підкреслив Голова НАЗК.
Реєстр вже включає в себе інформацію про 136 політичних партій та 3 480 регіональних відділень. Зокрема, Реєстр проводить автоматичну звірку з 18 державними реєстрами та базами даних.
Президент і головний виконавчий директор IFES Ентоні Бенбері відзначив прогрес України в прозорості звітування політпартій після створення реєстру POLITDATA та підкреслив важливість відновлення звітування.
"Ще до повномасштабної війни НАЗК досягнуло значного прогресу у прозорості звітування партій завдяки електронному реєстру POLITDATA. Зараз же я вражений злагодженою роботою НАЗК та його керівництва в умовах воєнного стану, а також майбутніми планами НАЗК щодо трансформації боротьби з корупцією завдяки цифровізації", - зазначив Бенбері.
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