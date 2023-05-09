Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАЗК удосконалить реєстр звітів політичних партій

22:15 08.05.2023 |

Політика

 

Національне агентство з питань запобігання корупції планує вдосконалити реєстр звітності політичних партій POLITDATА.

"Незважаючи на те, що політичні партії вже три роки як не зобов'язані подавати фінансові звіти, спочатку через COVID-19, а потім через повномасштабне вторгнення РФ, НАЗК все одно прагне покращити цей процес. Портал POLITDATA завдяки своїй іноваційності та інклюзивності дозволив зменшити навантаження на представників партій та забезпечити відкритість даних фінансової звітності політичних партій для громадськості", - заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков під час зустрічі з головним виконавчим директором Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) Ентоні Бенбері та іншими представниками IFES.

Новіков додав, що Україна вже ділиться досвідом із іншими країнами, які хочуть створити подібний інструмент.

"НАЗК вже має напрацювання, які дозволять вивести прозорість звітування політпартій на новий рівень", - підкреслив Голова НАЗК.

Реєстр вже включає в себе інформацію про 136 політичних партій та 3 480 регіональних відділень. Зокрема, Реєстр проводить автоматичну звірку з 18 державними реєстрами та базами даних.

Президент і головний виконавчий директор IFES Ентоні Бенбері відзначив прогрес України в прозорості звітування політпартій після створення реєстру POLITDATA та підкреслив важливість відновлення звітування.

"Ще до повномасштабної війни НАЗК досягнуло значного прогресу у прозорості звітування партій завдяки електронному реєстру POLITDATA. Зараз же я вражений злагодженою роботою НАЗК та його керівництва в умовах воєнного стану, а також майбутніми планами НАЗК щодо трансформації боротьби з корупцією завдяки цифровізації", - зазначив Бенбері.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3480
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2550  0,04 0,12 37,8257  0,05 0,14
EUR 40,7990  0,27 0,66 41,6807  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес