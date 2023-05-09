Фінансові новини
- |
- 09.05.23
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
В Україні сформовано 8 нових ударних рот БПЛА - Федоров
21:47 08.05.2023 |
Нові ударні роти БПЛА готові до бойових дій, їм передали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони, закуплені на кошти, одержані через платформу UNITED24, а також за кошти державного бюджету, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які зараз потрібні Силам оборони", - написав Федоров у телеграм-каналі.
Міністр зазначив, що загалом було підготовлено вісім нових ударних рот БПЛА.
"Створення ударних рот - безпрецедентний і своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв'язку за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті", - зазначив він, уточнивши, що головним пріоритетом залишається забезпечення технологіями й інших підрозділів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
ТОП-НОВИНИ
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
|Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
|Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Київ отримає «Абрамси» без високотехнологічних компонентів
|НАЗК удосконалить реєстр звітів політичних партій
|В Україні сформовано 8 нових ударних рот БПЛА - Федоров
|Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|Євростат нарахував майже 4 мільйони українців, яким надають тимчасовий захист в ЄС
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Бізнес
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
|Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки
|Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти