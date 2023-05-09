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АНАЛІТИКА

В Україні сформовано 8 нових ударних рот БПЛА - Федоров

21:47 08.05.2023 |

Політика

 

Нові ударні роти БПЛА готові до бойових дій, їм передали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони, закуплені на кошти, одержані через платформу UNITED24, а також за кошти державного бюджету, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які зараз потрібні Силам оборони", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що загалом було підготовлено вісім нових ударних рот БПЛА.

"Створення ударних рот - безпрецедентний і своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв'язку за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті", - зазначив він, уточнивши, що головним пріоритетом залишається забезпечення технологіями й інших підрозділів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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