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Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29
21:21 08.05.2023 |
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.
Як повідомляє "Європейська правда", брифінг Блащака у Канаді транслював канал TVP.
"Ми поставили десять МіГ-29 в Україну," - сказав Блащак під час візиту до Оттави, коментуючи кількість переданих Україні винищувачів.
У канадській столиці Блащак зустрівся з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Темою переговорів є подальша підтримка України, а також співпраця в рамках НАТО.
Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29.
Крім того, 13 квітня уряд Німеччини погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 з запасів Східної Німеччини Україні.
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