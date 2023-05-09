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АНАЛІТИКА

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

 

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Як повідомляє "Європейська правда", брифінг Блащака у Канаді транслював канал TVP.

"Ми поставили десять МіГ-29 в Україну," - сказав Блащак під час візиту до Оттави, коментуючи кількість переданих Україні винищувачів.

У канадській столиці Блащак зустрівся з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Темою переговорів є подальша підтримка України, а також співпраця в рамках НАТО.

Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29.

Крім того, 13 квітня уряд Німеччини погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 з запасів Східної Німеччини Україні.
 

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