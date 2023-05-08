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АНАЛІТИКА

Євростат нарахував майже 4 мільйони українців, яким надають тимчасовий захист в ЄС

 

Станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%).

У порівнянні з кінцем лютого 2023 року кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, зменшилась на 3%. Найбільше скорочення зафіксували в Чехії (-122 585; -27%), Швеції (-23 635; -49%) і Польщі (-17 180; -2%).

Водночас зростання кількості статусів тимчасового захисту зареєстрували у Німеччині (+33 125; +3%), Італії (+7 430; +5%) та Румунії (+6 640; +6%).

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб місцевого населення у березні 2023 року зафіксували в Чехії (30,9), Естонії (27,8), Польщі (25,9), Литві (24,2) і Болгарії (22,5). На рівні ЄС це показник становив 8,7.
Ключові теги: ЄС
 

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