Порошенко передав артилеристам комплекс Poseidon

Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" передали артилеристам комплекс з трьома БПЛА Poseidon і мобільним пунктом управління, а також пересувну авторемонтну майстерню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.





Безпілотники Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Цей комплекс - якраз те, що потрібно для розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Найбільша артилерійська бригада у складі ЗСУ на південному напрямку прикриває все узбережжя. Її дивізіони також брали участь у боях під Балаклією на Харківщині.

"Ці "пташки" літають над ворожими позиціями і дають всю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця в обороні противника", - пояснив Порошенко.

Водночас пункт управління на базі вантажівки DAF дозволяє в онлайн-режимі спостерігати за тим, що відбувається на полі бою.

Скоро ці безпілотники будуть оснащені більш потужними акумуляторами.

"Ми уклали контракт з виробниками батарей і будемо використовувати батареї з потужністю на 40% більше", - додав Порошенко.

Також влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ.