Фінансові новини
- |
- 08.05.23
- |
- 09:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко передав артилеристам комплекс Poseidon
09:34 08.05.2023 |
Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" передали артилеристам комплекс з трьома БПЛА Poseidon і мобільним пунктом управління, а також пересувну авторемонтну майстерню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.
Безпілотники Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Цей комплекс - якраз те, що потрібно для розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
Найбільша артилерійська бригада у складі ЗСУ на південному напрямку прикриває все узбережжя. Її дивізіони також брали участь у боях під Балаклією на Харківщині.
"Ці "пташки" літають над ворожими позиціями і дають всю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця в обороні противника", - пояснив Порошенко.
Водночас пункт управління на базі вантажівки DAF дозволяє в онлайн-режимі спостерігати за тим, що відбувається на полі бою.
Скоро ці безпілотники будуть оснащені більш потужними акумуляторами.
"Ми уклали контракт з виробниками батарей і будемо використовувати батареї з потужністю на 40% більше", - додав Порошенко.
Також влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
|Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко передав артилеристам комплекс Poseidon
|Швейцарія погодилася на виступ Зеленського перед парламентом
|Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося
|Не тільки звичні друзі. Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 36 країн, - ОП
|За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП
|В Україні побудували державну багатоканальну телемережу MX-7
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
Бізнес
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект