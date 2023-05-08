Швейцарія погодилася на виступ Зеленського перед парламентом

Обидві палати парламенту Швейцарії у п'ятницю, 5 травня, дали згоду на те, щоб президент України Володимир Зеленський виступив перед законодавчим органом країни, йдеться у повідомленні Федеральних зборів (парламенту - Ред.) Швейцарії.

Очікується, що відеозвернення голови української держави транслюватиметься під час літньої сесії парламенту, яка розпочнеться 30 травня. Точна дата буде визначена за погодженням з Україною.

З 1970 року перед Федеральними зборами виступали лише 28 запрошених спікерів, зокрема президенти іноземних держав та представники міжнародних організацій. Ще ніколи іноземний президент не виступав перед органом у форматі віртуального звернення.

Швейцарія може виділити Україні 5,6 мільярда доларів

Під час літньої сесії швейцарські парламентарі також планують розглянути пропозицію про надання Україні підтримки у розмірі 5 мільярдів франків (близько 5,6 мільярда доларів) протягом 5-10 років, пише Reuters.

Також у швейцарському парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на пом'якшення правил щодо реекспорту зброї. Через традиційний нейтралітет країни, вона відмовляється надавати дозволи третім країнам на постачання воюючим державам зброї та боєприпасів швейцарського виробництва.

Це вже створило перепони для постачання озброєнь до України. Берн відхилив прямі запити на це від Німеччини, Іспанії та Данії. Німеччина, наприклад, прагне експорту швейцарських боєприпасів для танків Gepard в Україну.

Ухвалення остаточного рішення, що включатиме дебати між парламентом та урядом, а також можливий референдум з цього питання, ймовірно, займе кілька місяців, зазначала у квітні агенція агенція AFP.