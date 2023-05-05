Не тільки звичні друзі. Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 36 країн, - ОП

До групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 36 країн. Її учасниками стають не лише звичні союзники України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.

"До так званої керівної групи зі створення трибуналу наразі входять 36 країн. І ця кількість буквально щодня зростає. Там представники не лише європейського, євроатлантичного простору, наші традиційні партнери та друзі, хто нам допомагає... До цієї групи вже увійшли, наприклад, дві латиноамериканські країни - це Гватемала та Коста-Ріка", - розповів Жовква.

За його словами, зараз Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу. При цьому точаться дискусії, які є "непростим процесом". Жовква нагадав, що очікується й розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

"Для того, щоб трибунал ухвалив перші вироки або сформував певні списки, його потрібно утворити. І ту модель, яку обирає Україна для себе, вона як поштовх до цього розглядає голосування за резолюцію Генасамблеї ООН. Тому паралельно і в цій групі, і з нашими партнерами у всьому світі ми працюємо над текстом цієї резолюції", - уточнив заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що у питанні створення проекту резолюції якість набагато важливіша, ніж швидкість. Тому робота з колегами відбувається у нормальному темпі.