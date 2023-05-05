Фінансові новини
- |
- 05.05.23
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП
20:36 05.05.2023 |
Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого було взято під варту в рамках розслідування у справі одеського заводу "Краян", вийшов із СІЗО. За нього було внесено заставу в 13,4 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).
"Мер Одеси вийшов із СІЗО під заставу в 13,420 млн грн, визначену раніше судом як альтернативу арешту", - зазначили в САП.
При цьому в прокуратурі не уточнили, хто саме вніс суму застави.
Як повідомлялося, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова було взято під варту в рамках розслідування у справі одеського заводу "Краян".
"Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту. Деталі згодом", - повідомила САП у телеграм-каналі в четвер.
Пізніше прокуратура уточнила: "4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачуваних у справі Одеського "Краяну" - міському голові Одеси".
За інформацією САП, з огляду на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - зазначено в повідомленні.
У САП нагадують, що одеського міського голову та інших осіб обвинувачують у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн унаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
ТОП-НОВИНИ
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
|Національний банк прогнозує значне зниження інфляції та повернення економіки до відновлення в цьому році – Інфляційний звіт
|«Майже готові» до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП
|В Україні побудували державну багатоканальну телемережу MX-7
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
|Міноборони запускає електронний запис до лікарів
|Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть в Україні до 1 червня - міністр
Бізнес
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект