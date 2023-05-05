Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть в Україні до 1 червня - міністр

Танки Leopard 1, які передають Данія і Німеччина, будуть готові до розгортання в Україні до 1 червня.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV2.

Всього Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Поульсен назвав цю кількість "дуже значною".

Він зараз перебуває в Берліні. Тут Поульсен разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом зустрівся з данськими інструкторами, які навчають українців роботі з цією бронетехнікою. Підготовка українських військових займе близько місяця.

Поульсен запевняє, що українці можуть отримати користь від танків Leopard 1, незважаючи на те, що вони не є такими ж сучасними і ефективними, як їхні наступники Leopard 2.

"Вони мають дуже хорошу вогневу потужність і здатні добре орієнтуватися на місцевості. І останнє, але не менш важливе - це дуже велика кількість, а українцям потрібна дуже велика кількість танків", - зазначив він.

Нагадаємо, у лютому Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 - вони будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан. В інтерв'ю Пісторіус не уточнив, чому назвав цифру 80 танків. Можливо, йдеться про партію, обіцянку щодо відновлення якої взяла на себе саме Німеччина.