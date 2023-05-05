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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус
14:21 05.05.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо", - заявив Порошенко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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