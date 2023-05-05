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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

14:21 05.05.2023 |

Політика

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

 

Пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо", - заявив Порошенко.

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

 

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус
За матеріалами: РБК-Україна
 

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