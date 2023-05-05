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З Литви в Україну доставили перші 3 радари з 16, на які литовці зібрали 14 млн євро
14:10 05.05.2023 |
У четвер в Україну доставили перші три радари, куплені на пожертви жителів Литви в лютому.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
В організації Blue/Yellow заявили, що три радари дислоковані у свої оперативні сектори, а решта готуються до відправки.
"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи", - повідомили в Blue/Yellow.
"Через надзвичайно чутливу ситуацію з ППО в Україні ми поки що не можемо розкривати більше інформації. Інформація буде уточнюватися", - зазначили в організації.
Нагадаємо, в лютому під час акції "Radarom!" жителі Литви зібрали 14 млн євро, на які було закуплено 16 радарів.
12 звичайних стаціонарних радарів і чотири мобільні радари для спеціальних завдань були придбані до річниці початку повномасштабної війни Росії проти України. Кампанія тривала з кінця січня до 24 лютого і була організована національним мовником LRT та організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fund та Strong Together.
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