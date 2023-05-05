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Боррель не вважає життєздатним мирний план Китаю щодо України
12:32 05.05.2023 |
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не вважає життєздатним "план Пекіна щодо врегулювання конфлікту в Україні", й орієнтується лише на пропозиції, висунуті Києвом.
"Єдиний план, який може називатися мирним, - це пропозиції, висунуті Зеленським", - сказав він під час виступу у Флоренції, відповідаючи на запитання, чи бачить він мирний план, який міг би врегулювати конфлікт.
"Мирний план Китаю - це спроба видати бажане за дійсне, а не мирний план", - вважає Боррель.
Водночас головний європейський дипломат зазначив, що пропозиції Києва, "звісно, не приймуть у Росії".
Боррель також додав, що і Китаю в цій ситуації "відведена певна роль", оскільки він може впливати на Росію. Він також зазначив, що Китай, за даними Брюсселя, наразі не постачає зброю Росії. "Ми також зацікавлені в тому, щоб не підштовхувати Росію занадто близько до Китаю", - сказав європейський дипломат.
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