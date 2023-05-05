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АНАЛІТИКА

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування воєнних злочинів під егідою МКС

 

Нідерланди направлять до України у 2023 році ще 2 судово-медичні місії для розслідування воєнних злочинів під егідою Міжнародного кримінального суду (МКС), йдеться у тексті спільної заяви України та Нідерландів.

"Ми (Україна та Нідерланди - ІФ-У) продовжуватимемо підтримувати Міжнародний кримінальний суд у його зусиллях, зокрема - у разі Нідерландів - шляхом відправлення у 2023 році в Україну ще двох судово-медичних місій під прапором МКС", - зазначено у документі.

Міністр оборони Нідерландів Кайсе Оллонгрен під час зустрічі з президентом України на базі нідерландських Королівських військово-повітряних сил заявила, що відправлення таких місій є важливим для притягнення до відповідальності винних у злочинах в Україні.

Як повідомлялося, наприкінці квітня в Україну вже було направлено нідерландську групу судово-медичної експертизи для розслідування воєнних злочинів у складі 60 осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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