Попри голосування за резолюцію. Китай відмовляється називати Росію агресором

Позиція Китаю щодо вторгнення в Україну не змінилася, незважаючи на підтримку резолюції, де Росію називають агресором.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post, про це йдеться в повідомленні представництва Китаю в ООН.

Минулого тижня Китай уперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, у якій Росію називають агресором. У документі йдеться про співпрацю Генасамблеї ООН з Радою Європи, її приймають щороку.

"Позиція Китаю щодо питання України не змінилася, і позиція щодо голосування не має нічого спільного з телефонною розмовою між главами двох держав (президента України Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна - ред.)", - прокоментували своє голосування в представництві Китаю.

Там також додали, що "голосували за весь текст резолюції".

"Це не може вважатися схваленням цього абзацу (де Росію називають агресором - ред.)", - уточнюють у представництві.