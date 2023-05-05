Бельгія готує новий пакет військової допомоги Україні

Бельгія готує новий пакет військової допомоги України, оголосив прем'єр-міністр країни Александер де Кроо під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте пресконференції у Гаазі у четвер, 4 травня.

"Ми продовжуватимемо демонструвати нашу солідарність з Україною. Тепер наша черга допомогти Україні позбутися жорстокої та незаконної окупації, такої ж, якою була окупація нашої країни у Другій світовій війні. Саме тому уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги для України", - зазначив Кроо.

Він зауважив, що у процесі виділення допомоги "можуть виникати практичні перешкоди", втім запевнив, що "в серцях та розумі бельгійців немає жодного сумніву, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну".

Заморожені російські активи для відбудови України

Кроо нагадав, що у березні 2022 року Бельгія заарештувала близько 197 мільйонів євро доходів від російських активів, які заморожені в країні. За його словами, ці кошти використовуються для підтримки українських біженців у Бельгії.

"Але я переконаний, що ми можемо і повинні піти далі в цій сфері. Не лише замороження відсотків від активів, але й конфіскація самих російських активів", - зауважив прем'єр.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України бельгійські служби заморозили понад 58 мільярдів євро активів Центрального банку РФ. "Зараз ми розглядаємо, як ми можемо повною мірою використати доходи від цих російських активів для підтримки відбудови України", - розповів Кроо та додав, що Бельгія готова взяти на себе провідну роль у цьому.

На його думку, гроші РФ мають бути використані для відновлення України, яку вона руйнує. "Це доцільно з економічної точки зору, але, перш за все, - з точки зору моралі", - додав прем'єр-міністр Бельгії.