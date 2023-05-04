Потужний сигнал. Прем'єр Нідерландів пояснив важливість візиту Зеленського

Візит президента Володимира Зеленського до Нідерландів є потужним сигналом того, що народ України не піддасться російській агресії. Країни-партнери продовжуватимуть підтримувати українців у їх боротьбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час прес-конференції.

"Щодня жорстока російська агресія нагадує нам, що верховенство права не є даністю, коли йому загрожують - його треба захищати і також захищати, коли на нього нападають", - зазначив Рютте.

Він запевнив у підтримці України "не тільки сьогодні-завтра", але й щодня доки мир і свобода не відновиться в Україні.

"Ваш візит до Нідерландів надсилає ще один потужний сигнал про те, що народ України та його президент не піддадуться російській агресії. Нідерланди та їх союзники надалі продовжуватимуть підтримувати вас кожен дюйм шляху", - заявив Рютте.