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СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн
10:37 04.05.2023 |
За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва державі-агресору, загальною вартістю понад 10,5 млрд грн.
"До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна - елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.
Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її.
Раніше, у квітні 2023 року, за матеріалами СБУ було заарештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та у взаємодії з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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