Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Ватикані здивовані, що Київ і Москва заперечують мирну місію Папи Римського
09:11 04.05.2023 |
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін у середу заявив, що Україна та Росія були поінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска, хоча у ЗМІ заявили, що не знають про її існування.
Як пише "Європейська правда", слова Пароліна цитує агентство ANSA.
"Мирна місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", - сказав державний секретар Ватикану журналістам на заході в університеті в Римі.
Кілька днів тому, як відомо, Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення конфлікту між Росією і Україною, деталі якої, однак, не розголошуються.
Після цього неназваний український посадовець у коментарі CNN заявив, що такі переговори, якщо й ведуться, то "без нашого відома". Не підтвердив існування місії й речник президента Росії Дмитрій Пєсков.
У середу Папа Римський прийняв відповідального за зовнішні зв'язки Російської православної церкви митрополита Антонія, з яким, як пише ANSA, "обмінявся подарунками й жартами".
Ватикан не уточнював, чи пов'язаний візит Антонія, фактично другої особи в ієрархії РПЦ, із миротворчою місією щодо війни в Україні.
Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Франциск практично щотижня молиться за мир. Він неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою, але безуспішно.
Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що хоче відвідати з мирною місією не лише Київ, але й Москву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
|Кремль заявив, що Україна спробувала завдати удару дронами по резиденції Путіна
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
|СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн
|У Ватикані здивовані, що Київ і Москва заперечують мирну місію Папи Римського
|Норвегія виділяє Україні €378 мільйонів на гуманітарну та бюджетну сфери
|Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, - посол України
|Зеленський їде до Нідерландів і виступить у Гаазі, - Nieuwsuur
Бізнес
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA