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АНАЛІТИКА

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

23:04 03.05.2023 |

Політика

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

 

Фонд Порошенко спільно з волонтерами "Справа громад" передали 43-й бригаді окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.


"Сьогодні ми знову у наших друзів з 43 окремої артилерійської бригади. Останнього разу разом із Вікторією Сюмар, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" ми передали артилеристам тягач-гігант Oshkosh. І тут же домовилися відкрити збір на БПЛА Poseidon, щоб арта бригади мала свої "очі". А поки тривав збір, бійці бригади проходили 6-тижневе навчання, як керувати нашою пташкою", - написав Порошенко.

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

 

Окрім комплексу БПЛА Poseidon команда Порошенка привезла артилеристам 5 вантажівок DAF, 5 мобільних лазне-пральних комплексів і пересувну автомайстерню.

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

 

"Традиційно до "пташок" ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Starlink, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця - для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив "пташку" в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах", - додав політик.

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

 

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

 

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

 

Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку
За матеріалами: РБК-Україна
 

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