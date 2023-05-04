Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 00:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку
23:04 03.05.2023 |
Фонд Порошенко спільно з волонтерами "Справа громад" передали 43-й бригаді окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.
"Сьогодні ми знову у наших друзів з 43 окремої артилерійської бригади. Останнього разу разом із Вікторією Сюмар, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" ми передали артилеристам тягач-гігант Oshkosh. І тут же домовилися відкрити збір на БПЛА Poseidon, щоб арта бригади мала свої "очі". А поки тривав збір, бійці бригади проходили 6-тижневе навчання, як керувати нашою пташкою", - написав Порошенко.
Окрім комплексу БПЛА Poseidon команда Порошенка привезла артилеристам 5 вантажівок DAF, 5 мобільних лазне-пральних комплексів і пересувну автомайстерню.
"Традиційно до "пташок" ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Starlink, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця - для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив "пташку" в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах", - додав політик.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
|Кремль заявив, що Україна спробувала завдати удару дронами по резиденції Путіна
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, - посол України
|Зеленський їде до Нідерландів і виступить у Гаазі, - Nieuwsuur
|Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку
|Канада відправила в Україну обладнання для розмінування на $16,5 млн
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Стефанішина анонсувала візит делегації «Венеційки» в Україну, обговорюватимуть реформу КС
Бізнес
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA