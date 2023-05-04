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Канада відправила в Україну обладнання для розмінування на $16,5 млн
22:45 03.05.2023 |
Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 мільйона канадських доларів (16,53 мільйона доларів США).
Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter оголосило посольство Канади в Україні.
Дипломатичне представництво зазначило, що обладнання для розмінування отримала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Канада оголосила про надання Україні партії обладнання для розмінування вартістю 11 мільйонів доларів США, а пізніше - збільшила її ще на 5,6 мільйона.
Йдеться про саперні костюми для захисту українських саперів, а також фінансування для сучасних систем розмінування з дистанційним управлінням. Обладнання допоможе виявляти та знешкоджувати наземні міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні пристрої.
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