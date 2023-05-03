Законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено ВР у червні - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина анонсує ухвалення Верховною Радою законопроєкту про відновлення електронного декларування на червень поточного року, але зазначає, що на період дії воєнного стану реєстр декларацій не буде публічним.

"Ми відновлюватимемо електронне декларування з деяким обмеженням щодо доступу до інформації, але це рішення буде ухвалене", - сказала Стефанішина на зустрічі з пресою у середу в Києві.

За її словами, законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено Верховною Радою в червні.

"Декларації будуть відновлені в повному обсязі, як це було до 24 лютого 2022 року", - зазначила вона.

Також буде внесено зміни до законодавства, які розділяють адміністративну та кримінальну відповідальність за декларування. "Йдеться про те, що не буде позбавлення волі на п'ять років за технічну помилку в декларації", - додала віцепрем'єрка.

Водночас Стефанішина заявляла, що на період дії воєнного стану реєстр декларацій не буде публічним. "Але, можливо, якщо декларанти будуть готові публічно цю інформацію оприлюднити, то за індивідуальним рішенням зможуть це зробити", - підсумувала вона.

