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АНАЛІТИКА

Україна отримає літаки після успішних наступальних дій - Зеленський

15:46 03.05.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що західні союзники передадуть українським Збройним силам літаки.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, союзники передають певну зброю після успішних дій українських військових на полі бою.

"Чому я вірю, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений нам дадуть літаки", - зазначив український президент.

У свою чергу Нііністьо пояснив, що Фінляндія не зможе передати Україні свої винищувачі Hornet, поки не отримає нову їм заміну.

У середу, 3 травня, Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16, як це було з іншими видами озброєння.
 

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