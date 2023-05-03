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Україна отримає літаки після успішних наступальних дій - Зеленський
15:46 03.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що західні союзники передадуть українським Збройним силам літаки.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеленського, союзники передають певну зброю після успішних дій українських військових на полі бою.
"Чому я вірю, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений нам дадуть літаки", - зазначив український президент.
У свою чергу Нііністьо пояснив, що Фінляндія не зможе передати Україні свої винищувачі Hornet, поки не отримає нову їм заміну.
У середу, 3 травня, Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16, як це було з іншими видами озброєння.
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