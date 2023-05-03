Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський приїде з візитом до Німеччини 13 травня - Bild
13:36 03.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна з візитом наступного тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild.
За даними видання, Зеленський має прибути до Німеччини 13 травня. Він приземлиться у військовій частині берлінського аеропорту. "Президент приїде до Німеччини на запрошення федерального президента", - повідомили джерела в силових структурах.
Німецькі силові структури вже готуються до державного візиту українського президента.
Заходи безпеки будуть відповідно високими: масована поліцейська операція з бар'єрами, перевіркою документів, снайперами і собаками, що шукають вибухівку.
14 травня Зеленського з військовими почестями офіційно прийме канцлер Олаф Шольц. Після цього заплановані переговори та пресконференція. Близько 12 години дня запланована розмова з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Після цього Президент України вилетить до Аахена, ймовірно, гелікоптером. Там йому буде вручена премія Карла Великого. Того ж дня спеціальний літак має доставити його назад в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ТОП-НОВИНИ
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
|У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
|Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
|США вперше дадуть Україні авіаракети Hydra 70 - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
|Зеленський приїде з візитом до Німеччини 13 травня - Bild
|У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
|Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
|Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні
|Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Starlink
Бізнес
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ