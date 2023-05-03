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Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні
09:47 03.05.2023 |
Фонд Порошенка разом з волонтерами везе для бригад ЗСУ 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні. Також бійцям передали пересувну автомобільну майстерню (ПАРМ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.
Майстерні на базі британської вантажівки DAF обладнані необхідним устаткуванням - тут є і генератори, і компресори, верстати, а також крани і лебідки для евакуації військової техніки.
"П'ять крутих, нових, щойно вироблених нашою командою пересувних автомайстерень. Я думав, що черг більших, ніж за лазнями, не буде. Але якщо обирати, хлопці просять ПАРМ. На фронті ця майстерня буде робити ремонт, і не потрібно буде евакуювати підбиту техніку в тил", - пояснює Порошенко.
Також у війська відправляють і чергову партію лазне-пральних комплексів - одразу 10 одиниць.
Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 17 млн грн. Це - спільна кооперація донаторів ГО "Справа громад" та Фонду Порошенка.
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