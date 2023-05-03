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АНАЛІТИКА

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

09:47 03.05.2023 |

Політика

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

 

Фонд Порошенка разом з волонтерами везе для бригад ЗСУ 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні. Також бійцям передали пересувну автомобільну майстерню (ПАРМ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.


Майстерні на базі британської вантажівки DAF обладнані необхідним устаткуванням - тут є і генератори, і компресори, верстати, а також крани і лебідки для евакуації військової техніки.

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

 

"П'ять крутих, нових, щойно вироблених нашою командою пересувних автомайстерень. Я думав, що черг більших, ніж за лазнями, не буде. Але якщо обирати, хлопці просять ПАРМ. На фронті ця майстерня буде робити ремонт, і не потрібно буде евакуювати підбиту техніку в тил", - пояснює Порошенко.

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

 

Також у війська відправляють і чергову партію лазне-пральних комплексів - одразу 10 одиниць.

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

 

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 17 млн грн. Це - спільна кооперація донаторів ГО "Справа громад" та Фонду Порошенка.


Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

 

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні
За матеріалами: РБК-Україна
 

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