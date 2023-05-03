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АНАЛІТИКА

Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Starlink

09:28 03.05.2023 |

Політика

Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Starlink

 

Військовослужбовці, які обороняють Україну між Бахмутом та Авдіївкою, отримали чергову партію допомоги - два коптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, 3 зарядні станції EcoFlow та 1 Старлінк для забезпечення безперебойного зв'язку. Вартість техніки - близько 400 тисяч гривень, передала її бійцям компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Бійці за техніку вдячні, адже дрони на передовій - це витратний матеріал, який допомагає берегти життя, водночас завдаючи ворогу потужних ударів.

"Дроні необхідні, бо зараз іде технологічна війна. І якщо у хлопців є "очі" 24 на 7, то це рятує наші життя і дуже допомагає нищити ворога. Ми все відправимо на передові позиції, і хлопці почнуть працювати. Ми постійно отримуємо допомогу від "Сталевого фронту" і дуже за це вдячні", - заявив начальник штабу технічної групи Азов Ігор Меденко.

У "Метінвесті" кажуть: скоро бійцям передадуть ще більше необхідної техніки та захисту.

"Сьогодні ми приїхали до окремої штурмової бригади азовців, ми системно з ними працюємо. Сюди ми передавали укриття (модульні укриття зі сталі - Ред.), і сюди будемо передавати нові розробки - укриття техніки, які наразі в Запоріжжі проходять тестування. І надалі будемо продовжувати співпрацю. Сьогодні передали дрони, старлінки, екофлоу. Сподіваюся, хлопцям вони стануть у нагоді і наближатимуть нашу перемогу", - каже операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, ""Сталевий фронт Ріната Ахметова" - ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена надають допомогу захисникам України.

Крім того, бійці отримали понад 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та "швидкі", а для заправки машин надано понад 1,1 млн літрів пального.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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