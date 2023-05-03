Блінкен: Успіх на полі бою - це найкращий і, ймовірно, найшвидший спосіб прийти до переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що український контрнаступ готується найближчими тижнями, й успіх на полі бою може наблизити переговори, здатні побудувати справедливий мир.

"Ми знаємо, що українці планують контрнаступ найближчими тижнями. Подивимося, що з цього вийде. І, зрештою, успіх на полі бою - це найкращий і, ймовірно, найшвидший спосіб насправді прийти до переговорів, які приведуть до справедливого та міцного миру", - сказав він в інтерв'ю Fox News, опублікованому у вівторок на сайті Держдепартаменту США.

Як зазначив Блінкен, в Україні Росія "вже зазнала невдачі в тому сенсі, що те, що вони намагалися зробити спочатку - стерти Україну з карти, включити її до складу Росії, ліквідувати її існування як незалежної держави - не вдалося, і цього не вдасться".

Відповідаючи на запитання про останні ініціативи Китаю щодо України, Блінкен сказав, що США вітають будь-який діалог про мир, але відзначив одну основну умову. "Він (мир - ІФ-У) розпочинається насамперед із визнання того, що на карту поставлено територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на цьому".

"Також дуже важливо, щоб будь-хто, хто бере участь у зусиллях із просування миру, безпосередньо спілкувався з українцями. Вони - постраждала сторона", - додав Блінкен.