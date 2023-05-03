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Фігурант справи НАБУ на $60 млн, якого шукали шість років, відбувся умовним терміном
23:44 02.05.2023 |
Вищий антикорупційний суд затвердив покарання для ексголови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука у вигляді п'яти років позбавлення волі, повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко виданню "Слово і діло".
ВАКС ухвалив рішення 27 квітня, інформація про вирок опублікована в реєстрі, але він закритий.
За даними Омельченка, суд затвердив угоду про визнання винуватості Вовчука, якого обвинувачують у причетності до завдання державі понад $60 млн збитків.
ВАКС заборонив Вовчуку протягом трьох років обіймати певні посади, призначив 17 000 грн штрафу і встановив три роки іспитового строку. Також на Вовчука поклали певні зобов'язання.
Петро Вовчук обіймав посаду голови правління ДПЗКУ з 13 березня до 15 грудня 2014 року. У 2016 році НАБУ почало розслідувати його діяльність і у 2017 році оголосило в розшук.
За даними слідства, Вовчук причетний до корупційної схеми, за якою зерно корпорації через кількох посередників постачили в Саудівську Аравію. Постачання відбувалося на умовах післяплати, але ДПЗКУ грошей так і не отримала.
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