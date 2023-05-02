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АНАЛІТИКА

Данія відправить Україні військову допомогу на понад $250 млн для підтримки контрнаступу

 

Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн).

Про це повідомив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, пише "Європейська правда" з посиланням на данського мовника DR.

"Це (новий пакет допомоги. - Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит", - заявив Поульсен.

Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.

"Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території", - пояснив Поульсен.

"Це пожертва, яка, сподіваємося, допоможе забезпечити Україні ще кращу основу для того, щоб стати господаркою у власному домі", - додав він.

Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.

У квітні стало відомо, що Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.
Ключові теги: Данія
 

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