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Артур Еш
Всеукраїнська аграрна рада передала військовим ще 39 авто
12:22 02.05.2023 |
Всеукраїнська аграрна рада передала військовим 39 автотранспортних засобів, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Для мобільності наших захисників Всеукраїнська аграрна рада передала (військовим - ІФ-У) ще 39 одиниць техніки. Це - вантажівки, буси, пікапи. Кожен автомобіль - для переможних завдань", - написав Табурець у телеграмі у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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