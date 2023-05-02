Я підтримую допомогу Україні - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті

]Лідер республіканської більшості і спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що виступає за продовження американської підтримки України.

"Я голосував за допомогу Україні! Я підтримую допомогу Україні", - цитує його відповідь на запитання російського кореспондента щодо позиції стосовно України CNN.

Маккарті наголосив, що не підтримує вторгнення РФ в Україну

"І я не підтримую вбивства дітей. Моя думка, що ви повинні вивести свої війська. Я не думаю, що те, що відбувається, правильно. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну, тому що весь світ бачить, що насправді відбувається", - резюмував спікер Палати представників Конгресу США.