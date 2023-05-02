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Шольц пообіцяв, що з серпня Україна почне отримувати з Німеччини боєприпаси до Gepard
08:48 02.05.2023 |
Німеччина поставила Україні 34 зенітні установки Gepard, боєприпаси до них Київ почне отримувати влітку.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За словами канцлера, Україна може з серпня розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard з Німеччини. Налаштовується виробництво, але це займе певний час, сказав Шольц під час діалогу з громадянами у Бендорфі поблизу Кобленца.
Зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території, наголосив при цьому Шольц. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, пояснив канцлер і додав, що за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО.
Згідно зі списком переданих Україні озброєнь, що регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН, Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планував розпочати влітку цього року постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Повідомлялось, що всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.
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