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Зеленський вніс у Раду проєкти законів про продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів
23:36 01.05.2023 |
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про затвердження указів голови держави про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 від 1 травня опубліковано на сайті парламенту.
Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.
Згідно із оприлюдненими документами, президент вже підписав укази про продовження дії воєнного стану та мобілізації 1 травня, вони набудуть чинності після затвердження Верховною Радою.
Як повідомлялося, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк прогнозував, що Верховна Рада знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на початку травня.
Це буде сьоме голосування парламенту щодо воєнного стану з початку повномасштабної війни. Востаннє, відповідне рішення Рада ухвалила 7 лютого.
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