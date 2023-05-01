Зеленський доручив почати переговори про вступ України до Транстихоокеанського партнерства

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у переговорах про приєднання України до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Відповідне розпорядження №80/2023-рп від 1 травня оприлюднена на офіційному сайті голови держави.

Розпорядженням утворено делегацію України для участі у переговорах та затверджено її персональний склад.

Зокрема, очолить делегацію перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зеленський також затвердив директиви делегації, однак вони мають гриф "Для службового користування".

Транстихоокеанське партнерство (ТТП) - торгово-економічне об'єднання, створене з метою створення зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Угоду про його заснування у лютому 2016 року підписали 12 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Оновлений договір, підписаний у березні 2018 року після рішення президента США Дональда Трампа про вихід з попередньої угоди, тепер відома як "Всеосяжна та прогресивна угода для Транстихоокеанського партнерства" (CPTPP).

Договір підписали Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі і Японія.

У лютому 2021 року Велика Британія офіційно поінформувала 11 країн-членів CPTPP про намір вступити в торговий блок.