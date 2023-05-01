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АНАЛІТИКА

Українські Су-25 оснастили американськими ракетами

14:03 01.05.2023 |

Політика

 

Українські Су-25 літаки оснастили ракетами класу "повітря-поверхня" під назвою Zuni. Про передачу некерованих 127-мм авіаційних ракет Сполучені Штати оголосили в січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Діфенс Експрес".

Як зазначає видання, ракети помічені в Україні разом зі штурмовиком Су-25 Повітряних сил ЗСУ.

 

Ракети спершу були опубліковані у соцмережах із двома замальованими точками підвіски літака, а згодом фото ракет разом з літаком опублікував і командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Розробка ракет Zuni стартувала у 1950-х роках, на озброєння ракета була прийнята у 1957 році. Ракета має дальність у 8 км (у деяких джерелах кажуть про 9 км), може мати різні бойові частини, зокрема осколково-фугасну та бронебійну, масою від 20,7 до 25,6 кг.

 

Ракета некерована, але у 2006 році в компанії MBDA мали ініціативний проект зі створення Laser-Guided Zuni Rocket, яку можна порівняти з системою наведення Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) для некерованих ракет Hydra 70, які успішно застосовують ЗСУ проти рашистів. Відомо, що Laser-Guided Zuni Rocket пройшла успішні випробування у 2009 році, зокрема і по рухомих цілях.

Нагадаємо, у січні США оголосили про передачу Україні 4 тисяч авіаційних ракет Zuni.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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