Литва передала Україні шість позашляховиків і продовольчі пайки для військових - міністр оборони

Литва доправила в Україну шість позашляховиків Land Rover і продовольчі пайки для військових, повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні ввечері Литва доставила ще шість позашляховиків Land Rover і військові продовольчі пайки в Україну. Усе потрібно для підтримки мобільності", - написав міністр у твіттері в суботу.