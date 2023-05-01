Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко передав українським військовим 5 комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".





"Петро Порошенко передав військовим п'ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління. Це 15 безпілотників і спеціально обладнані кунги (кузов уніфікований нульового габариту - ІФ-У) на базі вантажівок DAF", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті в суботу.

Лідер "Європейської солідарності" наголошує, що "таким чином, створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів". "Взаємодія через систему захищеного зв'язку з пунктами артилерії дає змогу робити бойове застосування артилерії максимально ефективним", - наголошується в повідомленні.

Сума даної партії техніки перевищує 75 млн грн. Проєкт реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО "Справа Громад".

"Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні Сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу - і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів", - наголошує Порошенко.

Також він наголосив, що "не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні жителі були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо".

"Ми робимо все 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу, в яку ми віримо і не сумніваємося", - наголосив Порошенко.