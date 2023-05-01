Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

До озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента та сайт виробника РСЗВ.

Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про Хорватську РСЗВ RAK-12

Хорватська РСЗВ RAK-12 розроблена на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.

* РСЗВ стоїть на озброєнні армій Хорватії, Азербайджану та була помічена у Сирії.

* Оновлена реактивна система RAK-SA-12 компанії Madlerd призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів.

* Застосовується для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або укриттях.

* Завдяки невеликій вазі, відносно великій дальності та уражаючій здатності RAK-SA-12 підходить для дій на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах.

* Пускова установка може використовувати такі типи реактивних снарядів калібру 128 мм: М91, М91А1 та М91А2, оснащені підривниками РУК М92 та РУТІ М94.

* Ракету можна використовувати в діапазоні температур від -30 до +50°C.

Розрахунок пускової установки складається із п'яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хв 30 с, назад з бойового до транспортного - 1 хв.