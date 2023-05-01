Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

08:43 01.05.2023 |

Політика

Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

 
До озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента та сайт виробника РСЗВ.

Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.

Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

 

Що відомо про Хорватську РСЗВ RAK-12

Хорватська РСЗВ RAK-12 розроблена на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.

* РСЗВ стоїть на озброєнні армій Хорватії, Азербайджану та була помічена у Сирії.
* Оновлена реактивна система RAK-SA-12 компанії Madlerd призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів.
* Застосовується для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або укриттях.
* Завдяки невеликій вазі, відносно великій дальності та уражаючій здатності RAK-SA-12 підходить для дій на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах.
* Пускова установка може використовувати такі типи реактивних снарядів калібру 128 мм: М91, М91А1 та М91А2, оснащені підривниками РУК М92 та РУТІ М94.
* Ракету можна використовувати в діапазоні температур від -30 до +50°C.

Розрахунок пускової установки складається із п'яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хв 30 с, назад з бойового до транспортного - 1 хв.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1322
  0,2139
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4173  0,04 0,10 38,0543  0,03 0,07
EUR 40,8370  0,04 0,09 41,7593  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес