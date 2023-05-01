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Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12
08:43 01.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента та сайт виробника РСЗВ.
Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.
Що відомо про Хорватську РСЗВ RAK-12
Хорватська РСЗВ RAK-12 розроблена на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.
* РСЗВ стоїть на озброєнні армій Хорватії, Азербайджану та була помічена у Сирії.
* Оновлена реактивна система RAK-SA-12 компанії Madlerd призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів.
* Застосовується для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або укриттях.
* Завдяки невеликій вазі, відносно великій дальності та уражаючій здатності RAK-SA-12 підходить для дій на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах.
* Пускова установка може використовувати такі типи реактивних снарядів калібру 128 мм: М91, М91А1 та М91А2, оснащені підривниками РУК М92 та РУТІ М94.
* Ракету можна використовувати в діапазоні температур від -30 до +50°C.
Розрахунок пускової установки складається із п'яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хв 30 с, назад з бойового до транспортного - 1 хв.
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