Розробники S.T.A.L.K.E.R., спільно з Natus Vincere (NaVi) та MK Foundation придбали для ВСУ 100 автомобілів Volkswagen Transporter

Розробники очікуваного шутера S.T.A.L.K.E.R.2 з української студії GSC Game World спільно зі всесвітньо відомою кіберспортивною організацією з України Natus Vincere (NaVi) та MK Foundation придбали для захисників своєї країни 100 автомобілів Volkswagen Transporter.

Першу партію автомобілів уже передано в зону бойових дій, чотири машини допомагають уславленій роті "Вовки Да Вінчі" (Da Vinci Wolves), а ще 13 - отримали воїни 41-ї окремої механізованої бригади.