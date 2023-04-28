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Розробники S.T.A.L.K.E.R., спільно з Natus Vincere (NaVi) та MK Foundation придбали для ВСУ 100 автомобілів Volkswagen Transporter

18:59 28.04.2023 |

Політика

Розробники S.T.A.L.K.E.R., спільно з Natus Vincere (NaVi) та MK Foundation придбали для ВСУ 100 автомобілів Volkswagen Transporter

 

Розробники очікуваного шутера S.T.A.L.K.E.R.2 з української студії GSC Game World спільно зі всесвітньо відомою кіберспортивною організацією з України Natus Vincere (NaVi) та MK Foundation придбали для захисників своєї країни 100 автомобілів Volkswagen Transporter.

Першу партію автомобілів уже передано в зону бойових дій, чотири машини допомагають уславленій роті "Вовки Да Вінчі" (Da Vinci Wolves), а ще 13 - отримали воїни 41-ї окремої механізованої бригади.
За матеріалами: gagadget.com
 

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