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Перші САУ Caesar від Данії вже прибули в Україну - Резніков
15:48 28.04.2023 |
Перші самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar, які Данія обіцяла передати Україні, вже прибули і стають на бойове чергування. Про це під час пресконференції у Києві в п'ятницю, 28 квітня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Cьогодні хочу вам похвалитися: заїхали перші Caesar в Україну. Виробництва Франції, але це данські Caesar, які теж стають на бойове чергування", - сказав він.
Втім Резніков не уточнив, про яку кількість установок йдеться.
В України вже були 18 Caesar від Франції
За словами міністра, такі модернізовані САУ Данія придбала у Франції для власних збройних сил. У серпні 2022 року розпочалась робота над проєктом, спрямованим на передачу Caesar Україні. Резніков зазначив, що цей проєкт був "непростим".
Caesar - це гаубиці французького виробництва. Париж уже передав Києву 18 САУ та планував надати ще 12. Своєю чергою Данія пообіцяла 19 Caesar.
Також Данія разом із Німеччиною та Нідерландами пообіцяла надати для Збройних сил України (ЗСУ) щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1 та 14 новіших моделей - Leopard 2. Разом з бойовими машинами в Україну прибудуть вже навчені за кордоном екіпажі.
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